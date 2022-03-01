البنتاغون: 80% من الحشود دخلت أوكرانيا.. وهذا ما يفعله الجيش الروسي الآن

2022/03/01 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن 80 في المئة من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا.

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