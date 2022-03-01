تعطل البث التلفزيوني بعد قصف روسي قرب برج إرسال في كييف

2022/03/01 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت المنطقة المحيطة ببرج تلفزيوني ضخم في العاصمة الأوكرانية كييف لضربات عسكرية، وفقًا لمقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي حددتها شبكة CNN وتحققت منها.

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