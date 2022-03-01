تأهب في أوكرانيا.. روسيا تعتزم ضرب مواقع حسّاسة

2022/03/01 | 20:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، ستستهدف مواقع في العاصمة كيييف تابعة لجهاز الأمن الأوكراني ووحدة عمليات خاصة، على ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

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وأوضحت الوزارة إن الضربات تهدف إلى منع "هجمات المعلومات" على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناشينكوف "من أجل وقف الهجمات المعلوماتية ضد روسيا، ستُنفّذ ضربات بأسلحة عالية الدقة ضد البنى التحتية التكنولوجية لجهاز الأمن، وضدّ المركز الرئيسي لوحدة العمليات النفسية في كييف".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الدفاع الروسية قوله "ندعو (...) سكان كييف الذين يعيشون قرب مراكز (أمنية) لمغادرة منازلهم".

وتأتي التصريحات في وقت ضاعفت القوات الروسية جهودها التي تقودها منذ الأسبوع الماضي لاجتياح كييف.

واتهمت السلطات الأوكرانية الجيش الروسي بشن ضربات على مناطق سكنية في عدة مدن بينها خاركيف (شرق) التي تشهد قتالًا عنيفًا.



وتضمن روسيا من جهتها عدم استهداف المدنيين.

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