مجلس الوزراء يوافق على بيع دور واطئة الكلفة للعائلات الفقيرة في الأنبار

2022/03/01 | 20:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته، الثلاثاء، على بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة إلى العوائل الفقيرة والمتعففة في محافظة الأنبار لشاغليها الفعليين، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المجلس وافق على استثناء بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة إلى العوائل الفقيرة والمتعففة …

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