الإطاحة بمتهمين بالدكة العشائرية وضبط أسلحة ومخدرات في بغداد

2022/03/01 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على (١١) مطلوباً قضائياً، بينهم متهمين بالدكة العشائرية، فيما أشارت إلى ضبط كدس للأسلحة وأخرى غير مرخصة وأعتدة ومواد مخدرة، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عمليات متواصلة لقواتنا الامنية بغية تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون مسندة بمعلومات استخبارية بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة وخلال الممارسات الامنية من القاء القبض على (٥) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة مع ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة و(١،٥٦٧) غم من مادة الكريستال ومواد مخدرة اخرى مع اجهزة تعاطيها ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وأشارت إلى "تمكن قوة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات العراقي تنفيذ واجب بحث وتفتيش نتج عنه ضبط كدس للاعتدة مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية شمالي بغداد".بدورها، تمكنت قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، وفق البيان، من "القاء القبض على (٦) متهمين بالدكة العشائرية (اطراف نزاعات) جاء ذلك بعد حدوث ثلاث مشاجرات اسفرت عنها قتيل واحد ومصاب ضمن منطقة(الكرادة شارع ٥٢، البلديات، الكمالية) ضمن قاطع المسؤولية بجانب الرصافة".

وأشارت القيادة إلى "احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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