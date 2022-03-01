نائب سابق: إعلام الحكومة أطفأ كاميراته أمام لقاء الحلبوسي برئيس المخابرات التركية

2022/03/01 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق النائب السابق عن دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء، على زيارة رئيس الهيئة التشريعية محمد الحلبوسي وخميس الخنجر إلى تركيا ولقائهم برئيس المخابرات التركية السابق والمسؤول عن الملف الأمني في العراق وسوريا.وقال الركابي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “رئيس البرلمان العراقي كان مستعداً لإلقاء التحية لاردوغان خلال زيارته غير الرسمية مع […]

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