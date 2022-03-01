الخارجية تعلن وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا

2022/03/01 | 20:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، اليوم الثلاثاء، وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا.وقال الصحاف، في بيان تلقى، إن “عدد العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية (223) فرداً قادمين من أوكرانيا، بحسب إحصاء زودتنا به السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو”.وأضاف: “خاطبنا وزارة الخارجية الرومانية …

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