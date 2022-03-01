2022/03/01 | 20:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5-GvaRASI8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة كربلاء تعتدي على الصحفيين لنقلهم حريق مستشفى الهندية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادة شرطة كربلاء تعتدي على الصحفيين لنقلهم حريق مستشفى الهندية | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).