2022/03/01 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mk85dmUohaY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزارة الزراعة تتحرك لزيادة إنتاج محصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزارة الزراعة تتحرك لزيادة إنتاج محصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).