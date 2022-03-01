2022/03/01 | 20:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن

وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد

الصحّاف في بيان، ان "عدد العراقيين

الذين دخلوا الاراضي البولندية (223)

فرداً قادمين من

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