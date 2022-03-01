راسماً سيناريو الحرب.. أردوغان يتساءل: هل ستهتم أوروبا بنا كما فعلت مع أوكرانيا؟

2022/03/01 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نيوز/ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتركيا على غرار أوكرانيا، وتساءل عما إذا كان الأوروبيون سيدرجون بلاده على جدول الأعمال فقط، إن تعرضت للهجوم.وقال: “نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين لانضمام تركيا؟ الاهتمام الذي أبديتموه بأوكرانيا أظهروه لتركيا […]

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أردوغان يتساءل: هل ستهتم أوروبا بنا كما فعلت مع أوكرانيا؟ أولاً على ايرث نيوز.

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