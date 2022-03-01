الشمري يتحدث عن مبادرة للإطار التنسيقي لحل الخلافات الكردية

2022/03/01 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الثلاثاء، أن قيادات الإطار التنسيقي ستقود مبادرة لحل أزمة الخلافات الحاصلة بين الأحزاب الكردية بشأن منصب رئاسة الجمهورية.وقال الشمري لوكالة /المعلومة/، إن “قوى الإطار التنسيقي تقف دائما في مسافة واحدة بين جميع المختلفين وتحاول بشتى الطرق تقريب بين وجهات النظر وإصلاح الحال لكي تكون […]

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