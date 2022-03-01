2022/03/01 | 20:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظلّ المعارك المحتدمة بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر سقوط مظليّ روسي في منطقة سكنيّة في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو "سقوط مظلي روسي بمنطقة سكنية في أوكرانيا".. الحقيقة تتكشف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو "سقوط مظلي روسي بمنطقة سكنية في أوكرانيا".. الحقيقة تتكشف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).