2022/03/01 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على تحرير 60 مليون برميل من احتياطياتهم، حسبما أعلن البيت الأبيض ووكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، حيث يسعى القادة إلى تخفيف تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الوقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبلغوا السعودية أولًا.. أمريكا وحلفاؤها يسحبون 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبلغوا السعودية أولًا.. أمريكا وحلفاؤها يسحبون 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).