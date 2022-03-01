بسبب المخصصات.. إغلاق مدرسة في الناصرية

2022/03/01 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اغلقت احدى الاعداديات في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بعد قرار من كادرها الذي وضع شروطا معينة لاعادة افتتاح المدرسة.

وقال احد مدرسي الاعدادية (رفض الافصاح عن اسمه) في تصريح لـ(بغداد اليوم): إن "كادر اعدادية برير التابعة للوقف الشيعي قرر إيقاف العمل بالدوام".

وأوضح: "هذا القرار يأتي احتجاجاً على عدم تلبية مطالب كوادرها التدريسية والإدارية بصرف مستحقاتهم المالية".

وعن موعد اعادة الدوام في المدرسة بين: "هذا يعود بشرط تنفيذ مطالب الكادر التدريسي".

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