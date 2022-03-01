إغلاق مدخل منطقة حي العامل غربي بغداد (فيديو)

2022/03/01 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اغلقت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، منطقة حي العامل غربي بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "مداخل ومخارج المدينة اغلقت من قبل القوات الامنية".

واضاف، ان "القوات الامنية منعت السيارات من الخروج من المنطقة".

الى ذلك قال مصدر امني لمراسل (بغداد اليوم)، ان "هذا الاجراء بسبب غلق شارع المطار ذهابا وايابا".



بدون الادلاء بتفاصيل اضافية".

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