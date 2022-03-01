بفارق نقطتين.. ديربي العراق بكرة اليد ينتهي بفوز الشرطة على الجيش

2022/03/01 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قطعَ فريق الشرطة شوطاً كبيراً على طريق استعاده بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على مطارده، حامل لقب الموسم الماضي، فريق الجيش، بنتيجة (26-28).

وحصد الفوز فريق الشرطة خلال اللقاء الذي جمعهما على قاعة نادي وسام المجد المغلقة للألعاب الرياضية، ضمن إطار قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من المسابقة المحلية.

ورفعَ أبناء القيثارة الخضراء بالفوز رصيدهم الى (33) نقطةً في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، ليفضوا بذلك الشراكة على المركز الأول مع نادي الجيش الذي تجمد رصيده عند النقطة (30) مكتفياً بمركز الوصافة.

واتجهت أنظارُ عشاق لعبة كرة اليد الى قاعة وسام المجد لمتابعة القمة النارية بين فريقي الشرطة والجيش التي تعج تشكيلتهما بالعديد من نجوم المنتخب الوطني، حيث حملَ الشوط الأول بين طياته الكثير من الإثارة والندية والتنافس الكبير بين الفريقان لينتهي الشوط الأول لصالح الشرطة بنتيجة (14-13)

وفي الشوط الثاني حاولَ فريق الجيش معادلة النتيجة والتقدم بالمباراة، لكنه اصطدم بفريق منظم دفاعياً وهجومياً ومنضبط تكتيكياً مثل فريق الشرطة الذي تحكمَ كيفما شاء باللقاء الذي انتهى لصالحه عن جدارةٍ واستحقاق.

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