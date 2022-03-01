2022/03/01 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء،‏ عن توزيع قطع أراض للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، فيما ‏أحصت عدد المنظمات العاملة في البلاد.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “البرنامج الوزاري الذي تعمل عليه الامانة العامة وضع كثيرا من المشاريع، مبينا أن “هنالك توجها لاحداث ثورة عمرانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة: اتفاق على توزيع أراضي للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة: اتفاق على توزيع أراضي للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).