‏ أمانة مجلس الوزراء: توزيع قطع أراض للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين

2022/03/01 | 20:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،‏ عن توزيع قطع أراض للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، فيما ‏أحصت عدد المنظمات العاملة في البلاد. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البرنامج الوزاري الذي تعمل عليه الامانة العامة وضع كثيرا من المشاريع، مبينا أن "هنالك توجها لاحداث ثورة عمرانية في المحافظات، فضلا عن معالجة المشاريع المتوقفة والمتلكئة واعداد خطة مستقبلية للمشاريع بينها مشاريع القطاع الزراعي والثروة الحيوانية". وأضاف، أن "لقاء الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع نقابة الاطباء البيطريين جرى خلاله الاتفاق على توزيع اراض زراعية الى الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في عدد من المحافظات، ومنح قروض مالية من المصارف "ميسرة الفائدة" لغرض الاستفادة منها في دعم تلك الشريحة للنهوض بواقع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي". وأشار الى وجود "توجه لدعم المراكز الصحية ورفدها بالملاكات الطبية، والعلاجات، والتأكيد على دعم الطب البيطري عبر ورش العمل والندوات والدورات التدريبية التي تطرح بها البحوث والدراسات التي يقدمها الاساتذة والمختصون". وتابع، أن "العراق بحاجة لبدائل للموارد، اضافة الى أن تلك المشاريع تدعم الصناعة الوطنية وتشجع القطاع الخاص". ولفت الى أن "هنالك اكثر من 4500 منظمة محلية مسجلة رسميًا ضمن دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء العاملة في العراق، فضلا عن وجود اكثر من الف فرع لمنظمات اجنبية تعمل وفق القانون وتنضوي تحت مظلته والدائرة هي المسؤولة عن التنسيق المباشر والاشراف على عمل تلك المنظمات".وأكد، مجيد أن "المنظمات ساهمت في دعم الدولة العراقية والمواطنين في كثير من الانشطة والازمات التي مر بها العراق خلال الفترات السابقة، ومنها جائحة كورونا ودعم النازحين والمناطق المحررة"، موضحا أن "المنظمات قدمت العديد من المواد الانسانية والطبية والغذائية ورفدت المؤسسات الصحية خلال جائحة كورونا بالمواد الطبية والعلاجات ووصلت الى قرابة 5 ملايين مواطن في 18 محافظة عراقية".

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