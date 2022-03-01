حقوق الانسان تكشف عن نسبة الفقر في ديالى وتعدها الأعلى منذ 2003

2022/03/01 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، عن مضامين اول تقرير عما اسمته تسونامي الفقر في ديالى، لافتة الى ارتفاع نسبة الفقر الى اعلى مستوى منذ 2003.وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “ديالى تعرضت الى 3 انتكاسات بعد 2003 ادت الى تدهور خطير في اقتصادها المحلي […]

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