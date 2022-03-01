كتاب صُنِع في الجحيم(13) - ناصر بن رجب

2022/03/01 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالمعجزات(نهاية الفصل الخامس)اعترف ابن ميمون وهوبز بالدّور السّماوي المهمّ الذي أولته الكتب المقدّسة للمعجزات، وبالأخصّ من حيث أنّ مهمّتها تتمثّل في إقرار رسالة نبوّية أو في المساعدة على تحقيق مخطط إلهيّ(1).



إلاّ أنّ مثل هذا التصوّر للنّشاط السّماوي يُحتِّم مع ذلك تمييزاً بين المجرى العادي للطّبيعة وتعليق سيرها هذا بأمرٍ إلهيّ، وهذا ما يدحض ......





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