مساهمة في منهجية دراسة الثقافة ونقد مفاهيمها المثالية - مالك ابوعليا

2022/03/01 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي السوفييتي ليف ايفيموفيتش كيرتمان*ترجمة: مالك أبوعلياعلى الرغم من حقيقة أن دراسة تاريخ ثقافة الغرب الأوروبي والمُجتمعات الأمريكية في القرن السابع عشر حتى القرن العشرين قد أحرزت تقدماً الى حدٍ ما في السنوات الأخيرة، فانه لا حاجة الى القول الى أن هذا الفرع من المعرفة التاريخية لا يزال مُتأخراً بشكلٍ كبير عن دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.كان ......





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