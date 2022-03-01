في ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي - محمد عمارة تقي الدين

2022/03/01 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين " الخطأ الأكبر الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي أنه لم يهدم المسجد الأقصى عام 67م، ونحن مُهمتنا أن نُصحِّح هذا الخطأ" ، تلك مقولة الحاخام الصهيوني المتطرف مائير كاهانا، مؤسس منظمة كاخ الإرهابية، والأب الروحي للإرهابي باروخ جولدشتاين الذي ارتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير من العام 1994م.



تلك المذبحة التي ارتكبها بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المس ......





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