النفط يلامس 110 دولارات مع اشتداد عقوبات الغرب ضد روسيا

2022/03/01 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط ارتفاعها مقتربة من 110 دولارات لبرميل خام برنت في التعاملات المسائية، الثلاثاء، مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، مع استمرار هجومها على أوكرانيا.وبحلول الساعة 16:03(ت.غ)، جرى تداول عقود مزيج برنت القياسي، تسليم مايو/ايار، عند حوالي 106 دولارات، بزيادة 8 دولارات أو بنسبة 8.16 […]

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