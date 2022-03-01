إزالة ورم كبير في الكلية اليسرى لطفلة بعمر سنتين في مُستشفى سفير الإمام الحسين (ع) الجراحي التخصصي بكربلاء

2022/03/01 | 21:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عملية صعبة ومعقدة ، إستغرقت نحو

ساعتين تقريباً ، نجح طاقم طبي وصحي

مُتخصص في مُستشفى سفير الإمام الحسين

(عليه السلام) الجراحي التخصصي بكربلاء

المُقدسة ، من إستئصال ورم كبير في

الكلية اليسرى لطفلة

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