إحصائية بعدد العراقيين الذين خرجوا من أوكرانيا إلى بولندا

2022/03/01 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، وصول 223 عراقيًا من أوكرانيا إلى بولندا.

وقال الصحاف، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "عدد العراقيين الذين دخلوا الأراضي البولندية (223) فردًا قادمين من أوكرانيا، بحسب إحصاء زودتنا به السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو".

وأضاف: "خاطبنا وزارة الخارجية الرومانية ودائرة الهجرة من خلال سفارة جمهوريّة العراق في بخارست لطلب تمديد إقامة العراقيين المتزوجين بأوكرانيات من الذين يرومون البقاء في رومانيا لحين استتباب الأوضاع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، وصول عراقيين برفقة عائلاتهم من أوكرانيا إلى سفارات العراق في ثلاث دول أوروبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، إن "أعدادًا من العراقيين وصلت إلى سفارات العراق في هنغاريا، بولندا، ورومانيا، رفقة عائلتهم".

وأضاف الصحاف، أنّ "السفارات العراقية تقدم الدعم الإنساني والقنصلي اللازمين لمساعدتهم".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، أمس الإثنين، إجلاء 160 عراقيًا بينهم طلبة من أوكرانيا لبولندا ومولودفا.

وقال الصحاف في بيان، إنّ "سفارة جمهورية العراق في وارشو تجري اتصالات مكثفة مع السلطات البولندية المعنية في وزارة الخارجية وقوات حرس الحدود بشأن الجالية العراقية المقيمة في أوكرانيا".

وأضاف الصحاف، أنّ "السفارة وثقت دخول 157 فردًا من الجالية المقيمين في أوكرانيا إلى الأراضي البولندية"، مشيرًا إلى "إجلاء ثلاثة طلاب عراقيين من أوكرانيا عبر الحدود المولدوفية".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية، عن إجلاء ثلاثة طلبة عراقيين من أوكرانيا إلى رومانيا.

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