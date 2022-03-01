بقرار قناة السويس.. مصر تدخل على خط

2022/03/01 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يشهد العالم ارتفاعا ملحوظا في أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت هيئة قناة السويس المصرية فرض رسوم عبور إضافية على "مختلف فئات السفن العابرة" في اتجاهي المجرى الملاحي تتراوح بين 5 و10% وعلى رأسها ناقلات الغاز والنفط.

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