2022/03/01 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط رز تايلندي مخصص للسلة الغذائية يباع في الاسواق في محافظة بابل، فيما اشارت الى استقرار الاسعار في الاسواق المحلية باستثناء مادة زيت الطعام.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية وبالتنسيق مع مديرية […]

ظهرت المقالة في بابل..



الرقابة التجارية تكشف عن مادة مخصصة للسلة الغذائية تباع في الاسواق أولاً على ايرث نيوز.

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