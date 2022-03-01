توب 5: أمريكا تسحب من احتياطي النفط بعلم السعودية.. وحكم بشأن عائلات الشيخ جراح

2022/03/01 | 21:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان أمريكا وحلفائها سحب 60 مليون برميل نفط من الاحتياطي، وقرار المحكمة الإسرائيلية العليا بمنع إخلاء عائلات الشيخ جراح، ومخاوف مما قد تفعله روسيا بأوكرانيا في الـ48 ساعة المقبلة، مرورًا بثروة بوتين وتأثير العقوبات الغربية التي استهدفته شخصيا، وصولا إلى انهيار الروبل الروسي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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