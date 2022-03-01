مجلس الدفاع الاوكراني يهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروس

2022/03/01 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… هدد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بشن كييف ضربات صاروخية “استباقية” ضد مينسك، على خلفية مزاعم “إطلاق صواريخ من بيلاروس باتجاه أوكرانيا”.وقال دانيلوف في تصريح تلفزيوني: “أوكرانيا قد تشن ضربة استباقية ضد بيلاروس”.وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، أنه تم وضع وسائط […]

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