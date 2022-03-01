وزير الصدر يتحدث عن فئة تدعي انتماءها للتيار تقوم بالابتزاز والاستحواذ على المناصب

2022/03/01 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نشر وزير القائد الحاج صالح محمد العراقي||

بسمه تعالىتصلنا بعض الاخبار السيئة من الناصرية الفيحاء وبالخصوص من بعض مدعي الانتماء للتيار وهم اقرب للفسـ•اد والمصالح الشخصية ومن عشاق المناصب بلا أحقية بل مجرد ابت.زاز وعشق بالدنيا الدنية ليكونوا سكيناً في خاصرة الاصلاحوعموماً فإننا براء منهم أجمع ما لم ينسقوا مع الجهة المركزية: (الهيئة السياسية) وعليها التنسيق مع الجهات المحلية المختصة وعلى رأسهم محافظ الناصرية مشكورين .ثم علينا النهي عن التظاهرات من أجل مغانم شخصية ضيقة والنهي عن الع.نف والاضرار بمصالح أهالي الناصرية الكرام وكل من يفعل ذلك فلا يستبعد ان يكون فاس.داً او مند.ساً او صاحب أجندات خارجية..



فالى ذلك نسترعي انتباهكموشكراً .عنهصالح محمد العراقي

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