شرطة النجف تعلن نجاح الخطة الامنية الخاصة بإحياء ذكرى المبعث النبوي

2022/03/01 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الاشرف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة عن نجاح الخطة الامنية الخاصة بذكرى المبعث النبوي للرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم دون حدوث اي خرق امني .

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الخطة الامنية المحكمة التي اشرف عليها محافظ النجف ماجد الوائلي وقائد الشرطة العميد الحقوقي باسم مجيد فيصل لاقت نجاحا كبيرا ولم يتم تسجيل اي خرق امني خلال توافد الزائرين الى مرقد الامام علي عليه السلام والى المراقد والمزارات الشريفة ، وكانت جميع الطرق مؤمنة بالكامل مع حدود المحافظات المجاورة وتم توفير الحماية اللازمة لجميع الزائرين".

وبينت ان "الآلاف من الاجهزة الامنية قدموا خدماتهم ليلا ونهارا لحماية الزوار كما تم تامين مقبرة وادي السلام وتسهيل دخول الزائرين لزيارة قبور موتاهم ”.

واضافت ” ان قائد الشرطة قدم شكره وتقديره لمنتسبي اجهزتنا الامنية كافة وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وفرقة الإمام علي عليه السلام القتالية وامن ال ح ش د ومديرية المرور والدفاع المدني وجميع التشكيلات لمساهمتهم الكبيرة في حماية ارواح الزائرين وسهرهم وتعبهم وتأديت واجبهم بتفاني واخلاص وقدم الشكر والعرفان للعتبة العلوية المقدسة والمزارات الشريفة والدوائر الحكومية لتعاونها في تطبيق الخطة الامنية وقدم شكره لجميع ابناء المحافظة والزائرين لتعاونهم ودعمهم ومساندتهم ".

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