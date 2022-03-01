الهدف إضعاف العراق.. تحذير من ولادة تنظيم متطرف تخلقه أمريكا ببعض المحافظات - عاجل

2022/03/01 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، اليوم الثلاثاء، عن ملامح ولادة تنظيم متطرف جديد في العراق.

وقال الخدران في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "امريكا تضغط بقوة في المشهد العراقي من اجل الدفع الى ولادة حكومة تكون وفق مسارها ومباركتها وهي بالاحرى تنفذ مشروع تدعمه قوى خليجية والصهيونية وبخلاف ذلك ستدفع الى ولادة منظمة ارهابية جديدة اسوة بالقاعدة وداعش وتحمل اسم جديد للاخلال بالامن والاستقرار الداخلي".

واضاف الخدران، ان "امريكا ستعمل على مشروع جديد لاضعاف العراق اذا خسرت الرهان على تشكيل حكومة وفق ما تريده من خلال اثارة الاقتتال الداخلي واثارة الكثير من الازمات"، مؤكدا بان "احداث سجن الحسكة السوري هي استنساخ لاحداث ابو غريب وما قامت به امريكا واجهزتها المخابراتية هي اخراج قيادات مهمة من داعش لانها تريدهم فيما بقي من ليس له اي اهمية".

وبين، أن "التاريخ يعيد نفسه من خلال سيناريو اخر يعد حاليا للاضرار بالامن العراقي".

واشار الى ان "العراق مقبل على تحديات كبيرة واستحداث امريكا لفكرة تنظيم ارهابي ينشط داخله مجرد وقت"، لافتا الى ان "اعادة عوائل مخيم الهول السوري الى البلاد تثير قلق كبير وهي جزء اخر في مخطط خلط الاوراق وخلق بؤرة ساخنة في بعض المحافظات".

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