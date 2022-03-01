الاعلام الرقمي يحذر من طريقة سهلة للاستحواذ على تيليجرام

2022/03/01 | 21:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رصد مركز الإعلام الرقمي DMC في الآونة الاخيرة تزايدًا في عدد القنوات والمجموعات على منصة تيليجرام ممن تخترق خصوصيات العراقيين وتقوم بنشر صور شخصية لهم من أجل ابتزازهم.وقال المركز في بيانٍ تلقته /المعلومة/، ان “هنالك بطئ واضح من جانب المشرفين على منصة تيليجرام في الاستجابة للتبليغات التي يتم ارسالها ضد هذه القنوات […]

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