مركز الاعلام الرقمي يحذر من طريقة سهلة للاستحواذ على تيليجرام ويحدد خطوات تجنب الخدعة

2022/03/01 | 21:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رصد مركز الإعلام الرقمي DMC في الآونة الاخيرة تزايدًا في عدد القنوات والمجموعات على منصة تيليجرام ممن تخترق خصوصيات العراقيين وتقوم بنشر صور شخصية لهم من أجل ابتزازهم.وقال المركز في بيانٍ صدر عنه اليوم الثلاثاء ان هنالك بطئ واضح من جانب المشرفين على منصة تيليجرام في الاستجابة للتبليغات التي يتم ارسالها ضد هذه […]

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