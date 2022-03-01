2022/03/01 | 21:35 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: V8-XeQpfb2s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسجيل 5 حالات انتحار خلال 3 أيام في ديالى | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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