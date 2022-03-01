لماذا اعتذر الدوري الإنجليزي لإيفرتون بعد موقعة مانشستر سيتي؟

2022/03/01 | 21:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تلقى نادي إيفرتون اعتذارا رسميا من لجنة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراته ضد مانشستر سيتي، السبت الماضي، بملعب جوديسون بارك.وشهدت المباراة التي انتهت بفوز المان سيتي بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، عدم احتساب ركلة جزاء لصالح “التوفيز” بعد لمسة يد على لاعب الوسط الإسباني رودري، قرر الحكم […]

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