التيار الصدري يتبرأ من ’بعض مدّعي الانتماء’ في الناصرية

2022/03/01 | 21:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن حساب “صالح محمد العراقي” التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، براءة التيار من ما أسماهم “مدعي الانتماء للتيار” في محافظة ذي قار، “ما لم ينسقوا مع الجهة المركزية (الهيئة السياسية)”.وذكر العراقي في تدوينة، اطلع عليها “النور نيوز”، أنه “تصلنا بعض الاخبار السيئة من الناصرية الفيحاء وبالخصوص من بعض مدعي …

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