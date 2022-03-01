لا للحرب على أوكرانيا: الأوكرانيون هم من يقررون مصيرهم - سيد صديق

2022/03/01 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_صديق ترجمة سيد صديقاستيقظ العالم صباح الخميس على حربٍ شاملة شنَّتها روسيا على أوكرانيا.



وبينما كانت التوتُّرات تتصاعد على مدار الأشهر الماضية، تُعَدُّ هذه الحرب تصعيدًا حادًا وربما تكون الحدث الأعنف منذ قصف الناتو ليوغوسلافيا السابقة، وهي أيضًا الغزو البري الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.



تأتي هذه الحرب كجزءٍ من الصراع الإمبريالي بين كتلتين جيوسياسيتين، روسيا والناتو، وقد وضعت أوكرانيا بين مط ......





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