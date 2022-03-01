2022/03/01 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني الأسطورة والتراثنماذج من الأساطير التوراتية ومدخل إلى فهم دورها التاريخي(١-;-) مقولات تمهيديةفي ذلك اليوم، قطع الرب مع إبرام ميثاقًا قائلًا: لنسلك أعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.(سفر التكوين، ١-;-٥-;-: ١-;-٨-;-)لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل.المسيح (إنجيل متى، ٥-;-: ١-;-٧-;-)ي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نماذج من الأساطير التوراتية ومدخل إلى فهم دورها التاريخي - سيد القمني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نماذج من الأساطير التوراتية ومدخل إلى فهم دورها التاريخي - سيد القمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).