بوتين ولينين وحق أوكرانيا بتقرير المصير - ناثائيل فلاكين

2022/03/01 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناثائيل_فلاكين الحرب مجزرة تدور بين أناس لا يعرفون بعضهم البعض لحساب آخرين يعرفون بعضهم البعض ولا يقتلون بعضهم البعض- بول فاليري المصدر: nantes-revolteeنشر المقال في موقع منظمة الثورة الدائمة بتاريخ 26 شباط/فبراير 2022في خطاب ألقاه مساء الاثنين، ادعى فلاديمير بوتين أن أوكرانيا قد أنشأها لينين، ونفى في كلمته المسألة القومية.



على عكس من القومية الروسية العظيمة لبوتين، تظهر سياسة لينين- الداعية ......





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