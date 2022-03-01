2022/03/01 | 21:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2cdDSSlmbhc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. توقف مشروع المجاري .. مواطنون يشكون الحفريات في أيمن الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. توقف مشروع المجاري .. مواطنون يشكون الحفريات في أيمن الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).