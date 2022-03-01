قفزة جديدة لأسعار النفط هي الأعلى منذ 7 سنوات

2022/03/01 | 22:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت العقود الآجلة لخام برنت 7 دولارات.

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