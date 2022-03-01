القبض على عدد من المطلوبين قضائيا في واسط

2022/03/01 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقى القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات، وقام قسم مكافحة إجرام واسط بإلقاء القبض على (٥) مطلوبين […]

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