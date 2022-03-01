2022/03/01 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9gUD9BWpIPA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القادم.. بين احتمالات التخادم والتصادم | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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