الشرطة ينفرد بصدارة دوري اليد الممتاز

2022/03/01 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انفرد فريق الشرطة بصدارة الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد بعد نهاية المرحلة الاولى.وحقق الشرطة الفوز على فريق الجيش بنتيجة 26-29 في المباراة التي جرت عصر اليوم على قاعة نادي وسام المجد.واصبح رصيد الشرطة 33 نقطة بينما توقف رصيد الجيش عند النقطة 30.ومن المؤمل ان تنطلق مباريات المرحلة الثانية يوم الجمعة […]

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