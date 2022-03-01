"عنصرية صادمة".. الاتحاد الإفريقي يدين التعامل مع الطلاب الأجانب على حدود أوكرانيا

2022/03/01 | 22:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد ممثلو الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن الدولي - كينيا وغانا والجابون - جميعهم بتقارير عن التمييز ضد المواطنين الأفارقة على الحدود الأوكرانية خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الاثنين.

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