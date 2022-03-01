إلى لمياء ... - محمد الرحالي

2022/03/01 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الرحالي معذبتي توجتي عشق السنين ومحوت ظل الألم وملامح الهجران والأنين ملاك أنت إن تنطقيجنة حين تسكتين حين التقينا سهوا ما علم الزوار أنك خلسة تنظرين لكن شفتيك كانت انعكاس قلبي وتعانقين شفتي تلثمين حمامة زرقاء أنت وموج المحيط تراقصين والجميل فيك قديستي أنك ملاك وبنظراتك بقلبي تتلاعبينواركض خلف المحيط علي ألقاك عند الجنو ......





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