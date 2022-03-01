الديمقراطي الكردستاني بشأن بت المحكمة الاتحادية: يؤخر تشكيل الحكومة ولدينا ثقة بالبرلمان

2022/03/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح بانه سيؤخر تشكيل الحكومة.

وقال عضو الحزب الديمقراطي ريبين سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية سيؤخر عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة".

وأضاف ان "مجلس النواب قادر بالحصول على الأغلبية لقرار فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، لامتلاكنا الأغلبية في البرلمان خاصة وان القرار يحتاج إلى أغلبية بسيطة من مجموع حضور أعضاء البرلمان".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

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