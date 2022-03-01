القنبلة الفراغية.. هل يستخدم الروس

2022/03/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تصاعدت المخاوف بشأن استخدام روسيا "للأسلحة الحرارية" بعد أن قال السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة إن "قنبلة فراغية"، وهو اسم آخر مستخدم للسلاح الحراري، قد استخدمت خلال الغزو.

ولم يتم تأكيد استخدام مثل هذه الأسلحة، التي تمتص الأوكسجين من الهواء المحيط لتوليد انفجار شديد الحرارة في الهجوم الروسي، على الرغم من أن لقطات من أوكرانيا أظهرت قاذفات صواريخ حرارية مركبة على مركبات "توس-1" الروسية، حسب ما أشارت صحيفة "غارديان".

وقال الدكتور ماركوس هيليير، كبير المحللين في معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي، إنه بينما لم يتضح ما إذا كانت روسيا نشرت الأسلحة الحرارية في مقاتلاتها في أوكرانيا، فإن الأمر مجرد "مسألة وقت".

كيف تعمل القنبلة الحرارية؟

السلاح الحراري، المعروف أيضا باسم "القنبلة الفراغية" أو المتفجرات الهوائية التي تعمل بالوقود، عبارة عن ذخيرة ذات مرحلتين.

توزع شحنة المرحلة الأولى الهباء الجوي المكون من مادة دقيقة للغاية، من وقود قائم على الكربون إلى جزيئات معدنية صغيرة.



بعدها تشعل الشحنة الثانية تلك السحابة، مكونة كرة نارية، وموجة صدمة ضخمة، وفراغ حيث تمتص كل الأكسجين المحيط بها.

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